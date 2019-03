Zeugin hörte ein deutliches Zischen

In Wörlsdorf hörte eine 35-jährige Frau ein deutliches Zischen am Samstagabend. Sie ging vor die Türe und konnte aber niemanden sehen. Das Zischen kam von einem abgestellten Mercedes Vito. Der 50-jährige Fahrzeugnutzer stellte kurze Zeit später fest, dass ein Reifen hinten rechts an dem Kleintransporter zerstochen worden war. pol