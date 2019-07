Auf einem Parkplatz an der BA 9 beobachtete am Freitagabend eine Zeugin, wie eine 70-jährige VW-Fahrerin beim rückwärts Ausparken den Pkw Seat eines 43-Jährigen beschädigte. Die Unfallverursacherin entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Dem Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Auf Grund der Zeugenaussage konnte die Unfallverursacherin schnell ermittelt werden. Anzeige wegen Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort folgt.