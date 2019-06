Am Montagabend hörte eine Zeugin ein lautes Krachen in der Maternstraße und schaute deshalb aus dem Fenster. Dort konnte sie beobachten, wie ein Unbekannter gegen einen VW stieß und, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern, Richtung Panzerleite weiterfuhr. Die Zeugin merkte sich das Kennzeichen, so dass der Unfallverursacher ermittelt werden konnte.