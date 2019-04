Zeugin beobachtet Unfallflucht

Beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Industriestraße stieß am Dienstag gegen 11.10 Uhr ein zunächst unbekannter Lkw-Fahrer gegen das Heck eines schwarzen Pkw Daimler/Chrysler. Obwohl ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro entstanden war, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Eine Zeugin hatte den Vorfall jedoch beobachtet und sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs notiert. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land konnte einen 39-Jährigen aus dem Landkreis Haßfurt als verantwortlichen Fahrzeugführer ermitteln. pol