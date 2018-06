Zeugin beobachtet Unfall

pol



Ein Renault-Fahrer parkte am Mittwoch, gegen 12.30 Uhr, sein Fahrzeug in der Seminarstraße zwischen zwei ordnungsgemäß geparkten Pkw, einen Volvo und einen Mercedes. Beim Aussteigen stieß er mit der Fahrertür gegen den Kotflügel des Volvo. Der Unfallverursacher begutachtete den Schaden, kümmerte sich jedoch nicht weiter um diesen. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall. Sie konnte zudem an dem Mercedes einen frischen Schaden feststellen. Der Unfallverursacher wurde danach zu dem Parkplatzrempler vernommen. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf knapp 5000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.