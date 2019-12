Zeugin beobachtet Unfall auf Parkplatz

Am Dienstag gegen 12.15 Uhr, stieß eine Frau auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hammelburger Straße mit ihrem Pkw beim Ausparken gegen einen Opel Corsa. Dabei wurde die Heckstoßstange beschädigt. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Die Verursacherin fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Zeugin notierte das Kennzeichen, so dass die Frau schnell ermittelt werden konnte. pol