Zeugensuche wegen Fahrerflucht

Bereits am 26. August um ca. 10.50 Uhr ist es in der Von-Hessing-Straße zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort gekommen. Ein weißer/silberner Pkw kam von der Salinenstraße und überquerte die Kreuzung in Richtung Von-Hessing-Straße. Den dortigen Zebrastreifen überquerte ein Mann fußläufig mit seinem Fahrrad. Vermutlich hat der Pkw-Fahrer den Fußgänger übersehen. Der Geschädigte hat sich beim Ausweichen leicht verletzt. Es gab eine Zeugin, die dem Geschädigten das Kennzeichen des Autos mitgeteilt hat, jedoch ist der Name der Zeugin unbekannt. Sollte jemand Hinweise zum Unfallgeschehen geben können oder die Zeugin kennen, wird um Mitteilung an die Polizei Bad Kissingen gebeten. pol