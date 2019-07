Ein roter Nissan Mikra ist bereits am Donnerstag, 11.Juli, zwischen 14 und 22 Uhr, in der Kirchgasse von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich, ohne eine Nachricht am beschädigten Pkw zu hinterlassen. Am Nissan wurde der vordere rechte Kotflügel beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol