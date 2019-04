Zeugensuche nach Unfallflucht

Ein Auffahrunfall hat sich am Donnerstag, 11. April, gegen 13.45 Uhr ereignet. Der Verursacher hat den Vorfall laut Polizei nicht gemeldet. Ein Zeuge beobachtete den Unfall aber aus dem Fenster. Der in der Schützenstraße 12 b abgestellte Lkw kollidierte beim Ausparken mit einem hinter ihm abgestellten, blauen Mercedes. Der Lkw-Fahrer muss den Unfall bemerkt haben, denn der Zeuge konnte sehen, wie der Beifahrer ausstieg und Plastikteile einsammelte, die vom Lkw abgefallen waren. Mögliche Teile des Kennzeichens könnten F-LL oder F-NN sein. Der Beifahrer wurde vom Zeugen als schlank, dunkelhaarig, dunkel gekleidet und im Alter zwischen 35 bis 40 Jahren beschrieben. Der Lkw hatte eine blaue Plane ohne Aufdruck. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol