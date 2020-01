Zeugensuche nach misslungenem Einbruch

Mehrere Unbekannte hatten sich auf einem Anwesen in der Kastanienstraße in Garitz an einem Haus zu schaffen gemacht. Diverse Gegenstände der 49-jährigen Hauseigentümerin im Außenbereich waren nicht mehr an ihrem vorherigen Ort platziert, eine Leiter war zudem am Gebäude angelehnt. Die hinzugezogene Polizeistreife stellte zudem frische Hebelspuren an der Kellertür und einem Kellerfenster fest. Ins Haus gelangten der oder die Täter jedoch nicht. Die Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/ 714 90, sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können, vor allem speziell für die Tatzeit von Samstag, 18.15 Uhr, bis Sonntag, 1.45 Uhr. pol