In der Zeit von Donnerstag, 21., bis Samstag, 23. Februar, parkte eine 63-Jährige ihren blauen Pkw VW am rechten Fahrbahnrand in Ebenhausen in der Straße "Am Brennofen". Als sie am Samstag in ihr Auto steigen wollte, musste sie einen Schaden am vorderen linken Kotflügel feststellen. Der Verursacher hatte sich einfach aus dem Staub gemacht. Die Frau bleibt jetzt auf den Reparaturkosten in Höhe von schätzungsweise 500 Euro sitzen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei, Tel.: 0971/714 90. pol