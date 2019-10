Ein bislang Unbekannter hat in der Zeit von Sonntag, 12.30 Uhr, bis Montag, 18.30 Uhr, "Am Wiesenbach" eine Tür zu einem Gartenhaus aufgehebelt. Gestohlen wurde jedoch nichts, was darauf schließen lässt, dass der Täter offensichtlich auf Bargeld aus war. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Hammelburg, Tel.: 09732/9060, zu melden. pol