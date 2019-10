Von Dienstag auf

Mittwoch sind Unbekannte in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Meininger Straße eingebrochen. Die Täter waren offenbar auf Bargeld und Zigaretten aus. Der Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 22 Uhr, und Mittwoch, 6. Uhr. Der Beuteschaden dürfte insgesamt im fünfstelligen Bereich liegen. Darüber hinaus verursachten die Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen sollten unter Tel. 09721/202 1731 melden, so die Polizei. pol