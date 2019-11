Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl

Ein 46-jähriger Rumäne versuchte am Freitag gegen 16.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Frohnlacher Straße Waren im Gesamtwert von 63 Euro zu stehlen. Allerdings war der Mann nicht alleine: Während sich der 46-Jährige mit dem Diebesgut im Eingangsbereich des Verbrauchermarktes aufhielt, wartete er auf das Zeichen eines unbekannten Komplizen, das ihm signalisieren sollte, dass die "Luft rein" ist. Als der 46-Jährige dann versuchte, den Markt mit dem Diebesgut durch den Eingang zu verlassen, wurde er vom Verkaufspersonal angehalten. Dem unbekannten Komplizen gelang allerdings die Flucht. Vermutlich waren die Diebe mit einem weißen Kastenwagen am Tatort. Wer Hinweise zu dem unbekannten Täter oder dessen Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Neustadt in Verbindung zu setzen.