Zeugenaufruf nach Einbruch

Einbrecher verschafften sich am Mittwoch zwischen 12.30 und 13.30 Uhr über ein Fenster Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Linsengrabenstraße in Baiersdorf. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Ein Anwohner beobachtete, wie ein unbekannter Mann einen Tresor aus dem Haus trug und sprach ihn an. Daraufhin stieg der Unbekannte in einen dunklen Audi (vermutlich A6 mit ausländischem Kennzeichen), in dem sich zwei weitere Personen befanden. Der Audi fuhr dann mit hoher Geschwindigkeit davon. Trotz sofortiger Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, gelang den Unbekannten die Flucht. Der Entwendungsschaden steht noch nicht fest. Die Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911/2112-3333.