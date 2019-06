Ein unbekannter Fahrzeugführer, der von Heinersdorf in Richtung Pressig fuhr, kam an der Welitscher Brücke von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Leitplankenfeld. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Anschließend flüchtete der Verursacher mit samt Fahrzeug. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Ludwigsstadt in Verbindung zu setzen. pol