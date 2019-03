Zeugen wegen Fahrerflucht gesucht

Im Zeitraum von Dienstag, 26. Februar, 7 Uhr, bis Donnerstag, 28. Februar, 17.30 Uhr, parkte eine 23-jährige BMW-Besitzerin ihren Wagen in der Kurhausstraße 42. Am Freitag, 1. März, bemerkte sie schließlich eine Beschädigung am linken Heck. Offensichtlich blieb ein roter Pkw beim Ein- oder Ausparken am Fahrzeug der Geschädigten hängen. Vom Verursacher fehlt bisher jede Spur. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Kissingen unter der Tel.: 0971/714 90 zu melden. pol