Zeugen klären zwei Unfallfluchten auf

Dank aufmerksamer Zeugen ist es den Beamten der Polizeiinspektion Herzogenaurach gelungen, gleich zwei Verkehrsunfall-fluchten zu klären. Sowohl in Niederndorf als auch im Stadtgebiet von Herzogenaurach kam es am Montagmorgen zu Verkehrsunfällen, die durch einen Lastwagen verursacht wurden. In Niederndorf wurden eine Grundstücksmauer sowie ein geparktes Auto beschädigt. In Herzogenaurach wurde ein Auto angefahren. Die mutmaßlichen Unfallverursacher entfernten sich unerlaubt vom Unfallort, konnten durch die Zeugenhinweise jedoch sehr schnell ermittelt werden. Gegen die beiden Lastwagenfahrer wurde jeweils ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.