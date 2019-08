Zeugen halten Sprayer fest

Passanten haben am Mittwoch gegen 18 Uhr einen jungen Mann in der Bamberger Straße beobachtet, während dieser dabei war, sich auf dem Gehweg zu verewigen. Mit einer Spraydose hinterließ der 16-jährige Erlanger eine großflächige Buchstabenkombination auf der Verkehrsfläche, teilt die Polizei mit. Die Zeugen hielten den Schmierfink bis zum Eintreffen der Polizei fest. Erfahrungsgemäß gestalten sich die Reinigungsarbeiten der betroffenen Pflasterstellen aufwendig. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro. Der Jugendliche wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben. Der 16-Jährige muss sich strafrechtlich wegen Sachbeschädigung verantworten. pol