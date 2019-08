Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag gerieten in einem Einkaufszentrum in der Schrammstraße sieben junge Männer aneinander. Gegen 16.40 Uhr kam es im Einkaufszentrum zu einem Streit. Alle Beteiligten schlugen aufeinander ein. Ein 27-Jähriger wurde gegen eine Marmorsäule gestoßen und ging bewusstlos zu Boden. Drei bislang unbekannte Männer, die noch auf den Bewusstlosen eingeschlagen und -getreten hatten, ergriffen noch vor dem Eintreffen mehrerer Polizeistreifen die Flucht. Der 27-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 23-jährige Sicherheitsdienstmitarbeiter, der versucht hatte, die Beteiligten zu trennen, musste sich ebenfalls in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Hinweise unter Telefon 09721/202 22 30. pol