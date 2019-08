Im Ortsteil Steinach wurden in den vergangenen Wochen die Stationshäuschen des Bayernwerks im Eckartspfad und in der Mittelbachstraße durch einen oder mehrere unbekannte Täter mit Graffities beschmiert. Dadurch entstand ein Schaden von circa 6500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, in Verbindung zu setzen. pol