Zeugen gesucht

Eine Frau parkte am Dienstag, gegen 10.10 Uhr, ihren grauen Mercedes Citan in der Kissinger Straße ordnungsgemäß gegenüber einer Nüdlinger Metzgerei und ging Einkaufen. Währenddessen befuhr laut Polizeibericht ein Lkw langsam die Kissinger Straße, streifte das geparkte Fahrzeug und zerkratzte den Außenspiegel. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden von circa 300 Euro zu kümmern. Wer war am Dienstagmorgen ebenfalls in der Kissinger Straße unterwegs und kann Hinweise geben, die zum Unfallverursacher führen können? Diese nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 entgegen. pol