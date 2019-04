Zeugen gesucht: Wer hat die Ölspur verursacht?

Nicht nur unmittelbar in Maßbach hatte ein Unbekannter am Mittwoch, zwischen 7.30 und 9 Uhr, eine großflächige Ölspur verursacht. Die Ölspur des Fahrzeugs zog sich vom Jägergarten über die Friedhofstraße, weiter auf der Rannunger Straße und der Poppenlauer Straße. Die Fahrt des Unbekannten ging weiter in Richtung Volkershausen. Dort konnte in der Schweinfurter Straße und der Ballingshäuser Straße eine weitere Ölspur festgestellt werden. Aufgrund der großflächigen Verteilung der Ölspuren, stellten diese vor allem in den Kurvenbereichen eine Verkehrsgefahr dar, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Die Ölspuren mussten durch das Bauamt und die Feuerwehr in Maßbach abgebunden werden. Bisher konnte kein Verursacher ermittelt werden. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter Tel.: 0971/714 90 entgegen. pol