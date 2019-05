Zeugen gesucht: Spiegel abgefahren

Eine VW-Fahrerin wollte am Montagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, von der Spitalgasse über die Maxstraße in die Promenadestraße einfahren. Als sie losfuhr, fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, vermutlich ein grauer Audi, in die Spitalgasse ein und es kam zur Berührung der beiden linken Außenspiegel. Die VW-Fahrerin hielt am Beginn der Promenadestraße an, um auf das andere Fahrzeug zu warten - allerdings vergeblich. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang bzw. dem anderen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der PolizeiBad Kissingen, Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol