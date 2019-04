Zeugen gesucht: Spiegel abgefahren

Im Rahmen einer Streifenfahrt stellten Beamte der Polizeiinspektion Bad Kissingen einen in der Münnerstädter Straße geparkten, beschädigten, blauen Pkw Skoda fest. Es konnten der beschädigte Seitenspiegel sowie Kunststoffteile auf der Straße gesichtet werden. Es ist davon auszugehen, dass der Spiegel durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug abgefahren wurde. Der Schaden beläuft sich auf circa 150 Euro. Zeugen, die am Donnerstag in der Zeit von 12 Uhr bis 24 Uhr, ebenfalls in der Münnerstädter Straße unterwegs waren und Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter der Tel.: 0971/714 910 zu melden. pol