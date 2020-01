Zeugen gesucht: Pfosten beschädigt

Im Zeitraum von Mittwoch bis Samstag um 11.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich mit dem Auflieger seines Sattelzuges beim Rangieren den Edelstahlpfosten eines Gartenzauns. Er fuhr unbemerkt weiter. Das Grundstück befindet sich in Nähe des Wertstoffhofes in Maroldsweisach. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten, die Polizei in Ebern zu verständigen.