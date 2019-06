Ein in einem Hof abgestellter schwarzer Opel ist zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 6.30 Uhr, in der Straße "Hohe Tannen" von einem oder mehreren bisher unbekannten Tätern an der linken hinteren Türe zerkratzt worden. Dadurch entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol