Ein bisher unbekannter Täter hat am Montag gegen 17.15 Uhr mit einer Luftdruckwaffe auf eine Glasscheibe eines Anwesens im Buchenweg geschossen. Die Glasscheibe wurde durch den Schuss beschädigt, wodurch Sachschaden in Höhe von ungefähr 250 Euro entstand. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09131/760514 mit der Polizeiinspektion Erlangen-Land in Verbindung setzen.