Zeugen eines Verkehrsunfalls gesucht

Die Polizeiinspektion Forchheim sucht nach Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend in der Bayreuther Straße in Forchheim ereignet hat. Als eine 18-jährige Radfahrerin auf Höhe einer Einfahrt war, kam aus dieser ein schwarzer Mittelklassewagen gefahren. Es kam zum Zusammenstoß und die junge Frau wurde dabei leicht verletzt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer wird als mittelblond und etwa 40 Jahre alt beschrieben. Wer den Vorfall beobachten konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.