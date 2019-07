Zeugen eines Unfalls auf der A 73 gesucht

Auf der Autobahn 73 kam es am Freitag gegen 5.50 Uhr kurz vor dem Parkplatz Coburger Forst in Fahrtrichtung Feucht zu einem Unfall. Mit einem Kleinwagen, vermutlich einem Nissan Micra in Orange oder Pink, wollte jemand einen Lkw überholen und scherte aus. Ein nachfolgender Pkw, ein VW, musste deshalb extrem heruntergebremst werden. Der 20-jährige VW-Fahrer wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern und geriet dabei gegen den Bordstein, wodurch die Felgen seines Fahrzeugs stark beschädigt wurden und der vordere linke Reifen Luft verlor. Der Kleinwagen entfernte sich von der Unfallstelle. Der Sachschaden am VW wird auf circa 900 Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 09561/645211 mit der Verkehrspolizeiinspektion Coburg in Verbindung zu setzen. pol