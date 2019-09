Zeugen beobachteten am Sonntagmorgen kurz vor 1 Uhr, wie am Marktplatz in Haßfurt ein silberfarbener Pkw mit Zulassung für den Landkreis Haßberge gegen einen geparkten blauen Ford Fiesta fuhr. Dies geschah, als der silberne Pkw - wahrscheinlich ein VW Golf - vor der Sparkasse rückwärts ausparkte. Der flüchtige Pkw weist hinten links einen Schaden auf. Der Schaden am beschädigten Ford beläuft sich auf 500 Euro.