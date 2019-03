Zeugen beobachten Unfallflucht

Aufmerksame Zeugen haben am Donnerstag gegen 13.15 Uhr eine Unfallflucht am Olympiaring in Herzogenaurach beobachtet. Ein Auto war gegen ein anderes geparktes Auto gestoßen. Die Zeugen merkten sich das Kennzeichen des Unfallverursachers und teilten es dem Fahrer des beschädigten Fahrzeugs mit. Sollten noch weitere Zeugen das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden sie gebeten, sich mit der Polizei Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/78090 in Verbindung zu setzen. pol