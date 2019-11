Zeugen adeliger Besitztümer

Der Landkreis Kronach wird heute noch von einem Netz historischer Grenzen durchzogen. Diese Grenzen stammen aus einer Zeit, als die adeligen Häuser ihre Besitztümer mit sichtbaren Grenzmarken kennzeichneten. Historische Grenzmarken zu entfernen oder zu versetzen stand unter höchster Strafe.

Achtlos "entsorgt"

In jüngerer Zeit verloren manche dieser historischen Grenzen allerdings ihre ursprüngliche Funktion. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Die Aufgabe und Zusammenlegung von Ländereien gehört ebenso dazu, wie landesweite Gebietsreformen oder Maßnahmen von Flurbereinigungen. Kein Wunder, dass im Laufe der Zeit die Anzahl der historischen Grenzsteine immer weniger wurde. Teilweise fand man sie ausgegraben und achtlos "entsorgt" unweit ihres eigentlichen Standortes.

So kam es auch, dass mancher dieser herrenlosen Steine einen neuen "Liebhaber" bekam.

Eine dieser historischen Grenzen befindet sich in den Wäldern bei Friedrichsburg und Kaltbuch. Hier verlief einst die Grenze zwischen der Kronacher Hauptmannschaft und dem Gebiet der Herren von Redwitz.

Die zahlreichen Grenzsteine sind nur auf einer Seite beschriftet. Die tragen die eingemeißelten Buchstaben C. S. P. V. R. und die Jahreszahl 1768. Die Buchstaben stehen für Carl Sigmund Philipp Von Redwitz, Herr auf Weißenbrunn, Wildenroth, Steinberg, Küps etc. etc.. Dabei ist auffallend, dass die ursprünglich eingemeißelte Jahreszahl 1721 nachfolgend in 1768 umgeschlagen wurde. Anhand dieser Tatsache steht fest, dass zu den Teilnehmern der Grenzkommission von 1768 auch ein Steinmetz gehörte, der vor Ort die Änderung der Beschriftung vornahm.

Das Material der Grenzsteine stammt aus dem in unmittelbarer Nähe befindlichen Sandsteinbruch von Kaltbuch.

Unter Ästen und Gestrüpp

Bei der Erkundung dieser Grenze stellte der Verfasser dieses Beitrags fest, dass etliche dieser Steine achtlos im Gelände lagen. Die Suche gestaltete sich schwierig, denn manche lagen unter Ästen und Gestrüpp versteckt. Dankbar für die Mithilfe der ortskundigen Familie Hauck, wohnhaft im Weiler "Schaufel" bei Thonberg, konnte nach langer Erkundung die alte Grenzführung nachvollzogen werden.

Leider waren vier Grenzsteine im Flurstück Marschallsholz bereits talwärts gerollt und ein ganzes Stück von ihren ursprünglichen Grenzpunkten entfernt.

Um ihre historische Bedeutung zu sichern, trafen sich einige Wochen später einige ehrenamtliche Mitarbeiter vom Arbeitskreis für Heimatpflege zu einem Arbeitseinsatz vor Ort. Es war eine mühevolle Arbeit, die großen Steine bergauf zu transportieren, um sie wieder einsetzen zu können.

Die Sicherung dieser Grenzsteine fand im Sommer 1981 statt und war der Beginn für eine Reihe von Grenzsteinaktionen, die 35 Jahre lang von einem größeren Kreis ehrenamtlicher Mitarbeiter im gesamten Landkreis Kronach ausgeführt wurde.