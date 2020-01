Zeuge und Video überführen Unfallfahrer

Am Donnerstagnachmittag fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Pkw gegen den Ticketgeber einer Parkplatzzufahrt in der Ludwigstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich nach kurzer Begutachtung des Schadens, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Aufgrund einer Zeugenaussage und Videoaufzeichnungen konnte der Unfallverursacher zwischenzeitlich ermittelt werden. An dem Ticketgeber entstand Sachschaden im Wert von 3500 Euro. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf 500 Euro.