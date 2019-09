Zeuge notiert das Kennzeichen

Nicht weit gekommen ist ein Unfallfahrer, der am Donnerstagvormittag in Niederndorf einen Zaun bzw. die Mauer eines Anwesens in der Peter-Fleischmann-Straße angefahren hatte und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der Geschädigte konnte sich jedoch das Kennzeichen des Lastwagens notieren, so dass die Beamten der Herzogenauracher Polizei nicht viel später die Zugmaschine sowie den Fahrer in Nürnberg ausfindig machen konnten. Dieser muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort stellen. pol