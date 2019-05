Zeuge notiert das Kennzeichen

Dank eines Zeugen konnte die Polizei eine Unfallflucht rasch klären. Am Mittwoch hatte ein 18-jähriger BMW-Fahrer in der Hofheimer Straße in Lendershausen beim Abbiegen mit seinem Wagen ein Verkehrsschild demoliert. Es entstand ein Schaden von 100 Euro. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete jedoch den Unfall und gab der Polizei einen Hinweis, so dass das Fahrzeug des Verursachers in der Nähe des Sportplatzes vorgefunden wurde. Auf den jungen Mann kommt eine Anzeige wegen Unfallflucht zu.