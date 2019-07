Dank eines Zeugen konnte eine Unfallflucht schnell aufgeklärt werden. Am Dienstagvormittag fuhr eine 61-Jährige mit ihrem Pkw auf dem Tattersall-Parkplatz gegen ein anderes geparktes Auto. Anschließend fuhr sie davon, ohne die Polizei zu verständigen oder auf die Halterin zu warten. Ein unbeteiligter Zeuge merkte sich ihr Kennzeichen und hinterließ eine Nachricht am Wagen, gegen den sie gestoßen war. So konnte die Polizei die Frau ermitteln, die Unfallflucht begangen hatte. pol