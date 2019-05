Zeuge meldet Unfallflucht

Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin stieß beim Einparken auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Kissinger Straße in Hammelburg am Dienstagmorgen, gegen 11.45 Uhr, gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Nach dem Anstoß stieg die Frau kurz aus, um den Schaden zu begutachten. Im Anschluss daran setzte sie jedoch ihre Fahrt fort, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Da ein unbeteiligter Zeuge den Vorfall beobachtet hatte und den Pkw bzw. die Frau gut beschreiben konnte, wurde eine Nachschau zur Ermittlung der Fahrerin veranlasst. Die Schadenshöhe am Auto des Geschädigten beträgt ca. 1500 Euro. pol