Forchheim vor 18 Stunden

Unfallflucht

Zeuge hat das Kennzeichen gesehen

Am Samstagnachmittag hat ein aufmerksamer Zeuge an einem Supermarktparkplatz im Föhrenweg in Forchheim beobachtet, wie ein 27-jähriger VW-Fahrer rückwärts gegen einen schwarzen VW Golf fuhr und dabei ...