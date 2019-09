Zeuge hält Täter nach Sachbeschädigung fest

Mithilfe eines aufmerksamen Zeugen konnte am Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr der Verursacher einer Sachbeschädigung umgehend gestellt werden. Beamte der Polizeiinspektion Haßfurt nahmen den Tatverdächtigen anschließend vorläufig fest. Der Zeuge hatte sich auf dem Nachhauseweg befunden, als er in der Brüder-Becker-Straße in Haßfurt eine männliche Person dabei beobachtete, wie diese mutwillig den rechten Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs abtrat. Daraufhin verständigte der Zeuge die Polizei und hielt zudem den Täter bis zum Eintreffen der Beamten fest. Der 32-Jährige hatte bei seiner Tat 1,74 Promille Alkohol intus. Der am Auto verursachte Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. pol