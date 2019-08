Am Montagnachmittag parkte der Fahrer eines Ford in der Rennsteigstraße in Steinbach am Wald aus. Hierbei beschädigte er einen dahinter stehenden Citroen, fuhr jedoch einfach davon. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, informierte die Polizei. Es entstand am Citroen Sachschaden von mindestens 100 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen "Unerlaubten Entfernens vom Unfallort" wurde eingeleitet. pol