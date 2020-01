Zeuge beobachtete Unfallflucht

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Dienstagabend, wie der Fahrer eines schwarzen VW Polo gegen den linken vorderen Radkasten eines am Dorfplatz geparkten BMW stieß. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Das Kennzeichen konnte der Zeuge ablesen und der Polizeistreife mitteilen, so dass anschließend sofort die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen wurden. pol