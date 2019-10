Nach dem Unfall einfach weitergefahren ist ein Autofahrer, nachdem er am Freitagnachmittag auf einem Parkplatz in der Hartmannstraße beim Ausparken gegen ein anderes Auto gestoßen ist. Allerdings ist er dabei beobachtet worden. Ein Zeuge informierte die Polizei, die dann den Fahrer einfach ermitteln konnte. Den Mann, der Fahrerflucht begangen hat, erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. pol