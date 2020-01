Zeuge beobachtete den Ladendieb

Am Samstagmittag beobachtete ein Zeuge, wie ein 50-Jähriger in einem Baumarkt eine Schlüsseltaschenlampe im Wert von sieben Euro an sich nahm, ein paar Gänge weiter ging und dort die Verpackung "entsorgte". Anschließend verließ er den Baumarkt, ohne an der Kasse etwas zu bezahlen. Der Mann wird sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten müssen.