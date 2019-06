Zeuge beobachtet Unfallflucht

In der Willy-Brand-Allee in Forchheim ist am Freitagnachmittag ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts geparkter goldener BMW von einem anderen Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt worden. Obwohl an dem Auto ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden ist, entfernte sich der Verursacher ohne weitere Veranlassungen vom Unfallort. Der Unfallhergang konnte offensichtlich von einem bislang unbekannten Zeugen beobachtet werden, welcher am Auto des Geschädigten einen Zettel hinterlassen hat. Dieser und andere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0, in Verbindung zu setzen.