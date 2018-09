Zeuge beobachtet Unfallflucht

Einen weißen Pkw VW-Crafter beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer. Das Fahrzeug stand am Dienstag zwischen 10.55 und 11.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Industriestraße. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Doch ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und sich das Kennzeichen des Verursachers notiert. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land hat die Ermittlungen aufgenommen. pol