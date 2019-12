Zeuge beobachtet Unfall

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Donnerstagabend wie ein Opel beim Vorbeifahren einen Nissan Qashqai eines 64-Jährigen, der in der Würzburger Straße auf dem Linksabbiegerstreifen stand, touchierte und meldete dies der Polizei. Der Nissan-Fahrer bemerkte den Unfall und nahm die Verfolgung des Opel auf. In der Kurhausstraße hielten beide Fahrzeuge an und der 64-Jährige verständigte ebenfalls die Polizei. Bis zum Eintreffen der Streifenbesatzung machte sich jedoch die Unfallverursacherin aus dem Staub. Anhand des Kennzeichens konnte sie werden. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. pol