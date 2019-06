Zetterman fällt aus

Pontus Zetterman, 25-jähriger schwedische Rückraumspieler des HSC 2000 Coburg, laboriert seit Februar an einer Schulterverletzung im Wurfarm und wird in den letzten beiden Spielen nicht mehr zum Einsatz kommen. Er zog sich bereits im Februar eine Schulterverletzung im Wurfarm zu, die ihn in seinem gewohnten Spiel erheblich beeinträchtigt. Bislang stellte sich Zetterman in den Dienst der Mannschaft, wird aber nun aufgrund von immer größer werdenden Schmerzen die letzten zwei Spiele pausieren. Im Hinblick auf die kommende Saison soll mit Nachdruck an seiner Genesung gearbeitet werden.

Rahmenprogramm für die Fans

Für das Team von Trainer Jan Gorr steht am heutigen Samstag noch die Partie beim TuS Nettelstedt-Lübbecke (18 Uhr) und am nächsten Samstag zu Hause gegen den Dessau-Roßlauer HV (ebenfalls bereits um 18 Uhr) auf dem Programm. Beim Saisonabschluss an Pfingsten soll es ein Rahmenprogramm mit Aktionen für die Fans geben. ct