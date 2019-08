Zertifikatslehrgänge des RSG

Das RSG Bad Kissingen bietet im Rahmen seiner "Akademie für Gesundheitswirtschaft" in Bad Kissingen in Kooperation mit der IHK Würzburg-Schweinfurt zwei geförderte Zertifikatslehrgänge für Mitarbeiter von Arztpraxen an: "Praxismanager (IHK)" ab 18. September und "Abrechnungsmanager (IHK)" ab 25. September.

In Arztpraxen gewinnen betriebswirtschaftliche Schlüsselqualifikationen zunehmend an Bedeutung. Der berufsbegleitende Zertifikatslehrgang "Praxismanager (IHK)", der in Kooperation mit der IHK ab dem 18. September angeboten wird, vermittelt die notwendigen Kenntnisse: Es werden die Themen Betriebswirtschaft für Praxen, EDV-Einsatz in der Arztpraxis, Praxisorganisation und Personalmanagement, Qualitätsmanagement, Praxismarketing und Kommunikation sowie Recht behandelt. Der Lehrgang richtet sich an ärztliches und zahnärztliches Fachpersonal, Inhaber sowie Assistenten und Mitarbeiter von Arzt- und Zahnarztpraxen.

Der Zertifikatslehrgang "Abrechnungsmanager (IHK) in der Arztpraxis", der am 25. September startet, vermittelt vertiefte Kenntnisse, die erforderlich sind, eine Praxis wirtschaftlich zu leiten und ausführlich zu dokumentieren, um die durchgeführten Leistungen vollständig und wirtschaftlich abzurechnen. Dieses Angebot richtet sich an ärztliches Fachpersonal, Praxismanager, Assistent sowie Mitarbeiter in Arztpraxen, die im Abrechnungsbereich Verantwortung tragen.

In den Zertifikatslehrgängen sind Plätze frei. Weitere Infos gibt es im RSG Bad Kissingen, Tel.: 0971/723 60, buero@rsg-bad-kissingen.de sowie unter www.rsg-bad-kissingen.de. red