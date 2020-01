Zerstörungswut: Plane angezündet

Ein unbekannter Täter ließ in der Zeit vom vergangenen Sonntag, 12 Uhr, bis Dienstag, 7.30 Uhr, seiner sinnlosen Zerstörungswut freien Lauf: Er beschädigte die Filzplane eines Rundbogenzeltes, das an einer Feldscheune an der Kreisstraße LIF 22 zwischen Oberlangheim und Lahm steht, indem er die Plane in Brand steckte. Dadurch entstand dem betroffenen Eigentümer ein Schaden von circa 300 Euro. Die darunter befindlichen Heuballen fingen glücklicherweise kein Feuer. Feuerwerkskörper konnten von den eingesetzten Kräften in der Nähe des Brandortes nicht gefunden werden. Um sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters bittet die Polizei-Inspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/95200.